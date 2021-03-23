Половодье 2021 в Кировской области: Cпециалисты проверят готовность муниципалитетов

Члены выездной комиссии проверят готовность районов Кировской области к паводкам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специалисты управления защиты населения и территории Кировской области совместно с сотрудниками МЧС проверят готовность муниципалитетов к паводкам. Большое внимание уделят территориям, где риск возникновения половодья наиболее высок. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области.
Члены выездной комиссии на месте оценят готовность мостов и спецтранспорта, проверят наличие запрещающих выход на лед знаков и распорядительных документов. А также обеспеченность муниципалитетов необходимыми медикаментами, продуктами питания и жильем временного размещения пострадавших.
По словам руководителя администрации губернатора, Максим Финченко, в первую очередь специалисты направятся в отдаленные районы: Яранский, Котельничский, Нолинский, а также проверят готовность областного центра.
Отметим, что ситуация с предстоящими паводками находится на особом контроле губернатора Кировской области.