Половодье 2021 в Кировской области: Cпециалисты проверят готовность муниципалитетов

Члены выездной комиссии проверят готовность районов Кировской области к паводкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты управления защиты населения и территории Кировской области совместно с сотрудниками МЧС проверят готовность муниципалитетов к паводкам. Большое внимание уделят территориям, где риск возникновения половодья наиболее высок. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области.

Члены выездной комиссии на месте оценят готовность мостов и спецтранспорта, проверят наличие запрещающих выход на лед знаков и распорядительных документов. А также обеспеченность муниципалитетов необходимыми медикаментами, продуктами питания и жильем временного размещения пострадавших.

По словам руководителя администрации губернатора, Максим Финченко, в первую очередь специалисты направятся в отдаленные районы: Яранский, Котельничский, Нолинский, а также проверят готовность областного центра.

Отметим, что ситуация с предстоящими паводками находится на особом контроле губернатора Кировской области.