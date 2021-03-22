Жители одного из поселков Омутнинского района остались без лекарств

Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинском районе жители одного из поселков остались без лекарств. Дело в том, что аптека в населенном пункте закрылась из-за нехватки кадров. Информацию сообщает областная прокуратура.

Речь идет о поселке Лесные Поляны. В январе 2021 года межрайонная аптека закрылась, поскольку ее единственный сотрудник не смог работать по состоянию здоровья. С тех пор местные жители сидят без лекарств - в том числе те, кому положены льготные препараты. Кроме того, иной раз без медикаментов оставались и те, у кого был рецепт на них. После ряда публикаций в СМИ на ситуацию обратила внимание областная прокуратура.

В происходящем обвинили директора аптеки - за несвоевременное решение замены работника. Руководителю внесли представление. Сейчас работа аптеки вновь налажена в штатном режиме.