Кировчанина оштрафовали за незаконную реконструкцию собственного магазина

Прокуратура посчитала, что находиться в павильоне может быть небезопасно для посетителей. Фото: прокуратура Кировской области

В поселке Богородском местного предпринимателя оштрафовали на четверть миллиона рублей. А все из-за «незаконной реконструкции магазина», причем собственного. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Та самая точка расположилась на улице 1 мая. Ее хозяин незаконно перестроил свой магазинчик, не получив соответствующего разрешения. Проверка при этом тоже не проводилась. Прокуратура заключила, что местным жителям небезопасно находиться в павильоне. И возбудила административное производство за «нарушение установленного порядка строительства и эксплуатации объекта».

Материалы ушли в Арбитражный суд, который согласился с ведомством и назначил юрлицу штраф 250 тысяч рублей.