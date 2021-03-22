В Немском районе осудили мужчину, по чьей вине погибла его собственная мать

Суд приговорил кировчанина к исправительным работам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Немском районе осудили 32-летнего местного жителя, по чьей вине погибла его собственная мать. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщил областной Следком.

Трагедия произошла в ночь на 19 сентября 2020 года. В ту ночь мужчина находился у своей матери в селе Архангельское, где они вместе выпивали. В какой-то момент оба, устав, уснули, причем сын в тот момент курил. От тлевшей сигареты вспыхнули предметы мебели в доме. 68-летняя женщина погибла, задохнувшись от дыма. Ее сына удалось спасти.

Мужчину задержали, как подозреваемого в произошедшем. Свою вину он признал, пояснив, что злого умысла у него не было, но пожар произошел из-за него. В совершенном он раскаялся. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности. Суд вынес приговор: год исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% дохода в счет государства.