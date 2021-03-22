Мэрия выселяет кировчан из квартир, чтобы передать их жилье Церкви

Несколько квартир планируют передать Вятской епархии. Фото: 2gis.ru

Кировчан собираются выселить из нескольких квартир, чтобы отдать их Церкви. Решение о внесении изменений в план передачи помещений религиозным организациям появилось на сайте горадминистрации.

Под раздачу попадают дома №4 по улице Урицкого и №10,12 по Динамовскому проезду. Несколько квартир в этих зданиях находятся в собственности мэрии, а проживающие в них считаются нанимателями жилья. Однако на улицу никого не собираются выгонять. Согласно документу, нынешним обитателям квартир должны предоставить новое жилье. Выселить кировчан и передать помещения Церкви намерены в 2022 году.

Часть помещений перейдет Вятской епархии, часть - Преображенскому женскому монастырю. На расселение кировчан, согласно плану, планируют потратить 11,9 миллионов рублей из городского бюджета.