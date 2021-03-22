В Кировской области самая высокая зарплата в сфере транспортного и военного машиностроения

Самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2020 году средняя зарплата сотрудников, занятых в сфере транспортного и военного машиностроения в Кировской области составила 41 тысячу рублей. Ее признали самой высокой в регионе. Это 82 место среди субъектов России по размеру отраслевых заработных плат, сообщается в исследовании «РИА Рейтинг».

Лидерами рейтинга стали нефтяники и газовики из Сахалинской области (384 тысячи рублей) и финансисты из Москвы (187 тысяч рублей). На последних местах расположились специалисты транспортного и военного машиностроения из Мордовии (38 тысяч рублей) и госслужащие из Калмыкии (38 тысяч рублей).

- Самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг, - отмечают эксперты.

Напомним, что по данным Кировстата, средняя зарплата в нашем регионе составила 32 тысячи 402 рубля. В сравнении с 2019 годом она выросла на 6,5% в номинальном исчислении, а в реальном - на 2,5%.