В пожаре в Советске погиб один человек

Огонь за считанные секунды охватил деревянную постройку. Фото: 43.mchs.gov.ru

Сотрудники СК РФ по Кировской области проводят доследственную проверку по факту пожара в городе Советске, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Пожар произошел в пятницу, 19 марта, в частном жилом доме на улице Кооперативной. Огонь за считанные секунды охватил деревянную постройку. Прибывшие на места происшествия спасатели обнаружили в доме тело 63-летней женщины.

- По предположительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроплитки, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.