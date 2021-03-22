Статистика по COVID-19 в Кировской области: 103 случая заражения за минувшие сутки

В тяжелом состоянии находятся более ста кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 103 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 40 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 315 человек, за минувшие сутки скончавшихся нет.

На стационарном лечении сейчас находятся 1873 жителя области, у 1607 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1491 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 266 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 104 пациента, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2769 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1106 исследования на COVID-19.