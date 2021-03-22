Один человек погиб: на трассе в Яранском районе «Газель» столкнулась с Renault

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии на трассе в Яранском районе погиб один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В субботу утром, 20 марта, на 179-ом км федеральной автодороги «Вятка» произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Газель» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги врезался в Renault Fluence. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону легковушки. После иномарку откинуло на обочину.

- В результате происшествия 61-летний мужчина-пассажир автомобиля Renault Fluence погиб, - сообщили в ГИБДД.

С19 по 21 марта на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.