За минувшую неделю в Кирове поймали трех таксистов-нелегалов

Всего за текущий год специалистам удалось поймать 30 перевозчиков-нарушителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове продолжаются рейды по соблюдению в сфере перевозок пассажиров и багажа в легковом такси. В региональном министерстве транспорта сообщили, что в ходе мероприятий с таксистами проводится разъяснительная работа по соблюдению правил дорожной безопасности.

- С 15 по 19 марта удалось выявить трех водителей такси, у которых отсутствовало разрешение на данный вид деятельности, - сообщили в министерстве. - В отношении этих водителей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Всего за текущий год специалистам удалось поймать 30 перевозчиков-нарушителей. Все они были привлечены к административной ответственности. Наиболее частое нарушение - отсутствие цветографической схемы легкового такси.

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