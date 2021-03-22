За минувшую неделю в Кирове поймали трех таксистов-нелегалов

Всего за текущий год специалистам удалось поймать 30 перевозчиков-нарушителей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кирове продолжаются рейды по соблюдению в сфере перевозок пассажиров и багажа в легковом такси. В региональном министерстве транспорта сообщили, что в ходе мероприятий с таксистами проводится разъяснительная работа по соблюдению правил дорожной безопасности.
- С 15 по 19 марта удалось выявить трех водителей такси, у которых отсутствовало разрешение на данный вид деятельности, - сообщили в министерстве. - В отношении этих водителей возбуждены дела об административных правонарушениях.
Всего за текущий год специалистам удалось поймать 30 перевозчиков-нарушителей. Все они были привлечены к административной ответственности. Наиболее частое нарушение - отсутствие цветографической схемы легкового такси.
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