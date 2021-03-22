Погода в Кировской области с 22 по 26 марта: сильный ветер, снег и дождь

Вполне возможно, что именно на текущей неделе сугробы в Кировской области начнут таять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировскую область придет потепление! Синоптики обещают, что на неделе установится стабильно плюсовая температура. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp5.ru.

В понедельник, 22 марта, температура воздуха будет колебаться от -5 до -1 градуса. Днем возможны небольшие осадки, которые превратятся в обложной снегопад к 16 часам. Вечером также возможен переохлажденный туман. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - до 13 м/с. Внимание метеозависимым: очень низкое атмосферное давление - до 735 мм ртутного столба.

Во вторник, 23 марта, картина начнет исправляться. Температура воздуха в течение дня - от 0 до -3 градусов. Вновь возможны кратковременный небольшой снег и переохлажденный туман. Порывы ветра - до 10 м/с.

В среду, 24 марта, начнется потепление. Днем - от -5 до 0 градусов, ночью - до +1. К вечеру может начаться дождь со снегом. Ветер обещает быть сильным - порывы могут достигать 14 м/с.

На четверг, 25 марта, прогнозируют сплошные плюсы: от 0 до +1 на термометре в течение всего дня. Погода обещает быть преимущественно без осадков. Ветер и не думает успокаиваться - ожидаются порывы до 10 м/с. Возможен переохлажденный туман.

Последний рабочий день недели, 26 марта, погода никак не будет отличаться от предыдущего: термометр снова будет показывать от 0 до +1 градуса. Синоптики обещают, что пятница станет пасмурной, преимущественно без осадков. Снова возможен переохлажденный туман. Порывы ветра - до 9 м/с.