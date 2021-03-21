«Лежебоки-пузатики»: три медвежонка, оставшиеся без мамы, обживаются в специальном приюте

Теперь малыши находятся под опекой Центра спасения медвежат-сирот. Фото: vk.com/obrcrussia

Три медвежонка, которых увезли из Кировской области в Тверь, обустроились на новом месте и прекрасно себя чувствуют. Об этом «Комсомолке» рассказали в Центре спасения медвежат-сирот. Жители региона, следившие за развитием истории, переживали о судьбе малышей, и мы решили поинтересоваться их нынешней жизнью.

Специалист Центра Екатерина Пажетнова рассказала нам, что Бантика, Тишу и Остапа от Кирова до Твери довезли без каких-либо проблем. Почти всю дорогу малыши мирно спали, изредка просыпаясь, чтобы покушать. Правда, поначалу медвежата не очень охотно принимают еду, отличную от молока матери. И все же никаких поводов для переживаний нет.

- Сейчас малыши отлично едят, пытаются вставать на лапы, играют, но все еще большую часть времени спят, - сообщила нам специалист Центра.

Малышей в приюте прозвали лежебоками-пузатиками. Фото: vk.com/obrcrussia

Наших малышей на новом месте прозвали «лежебоками-пузатиками». «Капризуля, вредина и нехочуха... А точнее, Бантик, Тиша и Ося! Едят с завидным аппетитом и спят без задних лап сном медвежьего младенца!» - делятся сотрудники Центра.

Напомним, история с брошенными медвежатами началась в марте 2021 года. В Опаринском лесничестве местные работники случайно спугнули медведицу, и та сбежала, бросив в берлоге троих малышей. Детенышей решили не бросать на произвол судьбы и забрали с собой. Местный госохотинспектор связался с единственным приютом, который мог выходить малышей - Центр спасения медвежат-сирот в Твери. 10 марта специалисты организации, специально приехавшие в Кировскую область за спасенными зверятами, забрали их с собой.