Кировские сотрудники ГИБДД открыли огонь по машине лихача, чтобы его остановить

Только после выстрелов водитель остановил машину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

21 марта в 01.45 ночи сотрудники ГИБДД получили сообщение, что в направлении Кирова двигается автомобиль, за рулем которого сидит нетрезвый водитель. Наряд начал преследовать «Хендай» нарушителя ПДД.

На многочисленные сигналы об остановке водитель не обращал внимания. Более того, лихач начал активно отрываться от наряда ГИБДД.

К погоне подключились еще два экипажа. Требования об остановке пьяный водитель по-прежнему игнорировал. Тогда инспекторы решились на применение табельного оружия. Было произведено несколько выстрелов. Только после этого «гонщик» прижался к обочине.

Как выяснилось, нарушитель - 26-летний житель Фаленского района. На него составлены сразу три протокола об административных правонарушениях. Никто из участников инцидента не пострадал. «Хендай» лихача получил пулевые отверстия.