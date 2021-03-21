22 марта некоторые дома Кирова останутся без света

К вечеру 22 марта электроэнергия появится во всех домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Горэлектросеть» сообщает, что 22 марта в Кирове не будет электричества в ряде домов. Свет отключат из-за планового, а где-то и из-за капитального ремонта сетей.

Некоторые дома «отрубят» от света либо с 8.30, либо с 9.00. Там электричество появится уже к обеду. Другие дома, наоборот, «обесточат» в полдень и до вечера. Работники «Горэлектросети» сообщают, что все дома подключат не позднее 17.00.

Отключение электроэнергии затронет 4 района города: Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Нововятский, а также заречную часть Кирова. Перечень всех адресов, которых коснется отключение от ресурса, можно увидеть здесь.