Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество21 марта 2021 13:15

22 марта некоторые дома Кирова останутся без света

Отключение электричества связано с проведением плановых работ
Олег ЛЯЛИНОлег ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий

К вечеру 22 марта электроэнергия появится во всех домах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Горэлектросеть» сообщает, что 22 марта в Кирове не будет электричества в ряде домов. Свет отключат из-за планового, а где-то и из-за капитального ремонта сетей.

Некоторые дома «отрубят» от света либо с 8.30, либо с 9.00. Там электричество появится уже к обеду. Другие дома, наоборот, «обесточат» в полдень и до вечера. Работники «Горэлектросети» сообщают, что все дома подключат не позднее 17.00.

Отключение электроэнергии затронет 4 района города: Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Нововятский, а также заречную часть Кирова. Перечень всех адресов, которых коснется отключение от ресурса, можно увидеть здесь.