Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки заболели менее ста человек

За прошедшие сутки в инфекционные госпитали с коронавирусом поступили менее ста человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 92 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 201 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 315 человек, за минувшие сутки скончавшихся нет.

На стационарном лечении сейчас находятся 1853 жителя области, у 1580 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1465 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 273 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 109 пациентов, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2768 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2228 исследования на COVID-19.