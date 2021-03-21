Кировские росгвардейцы задержали бездомного с дорогим смартфоном

Задержанный не смог объяснить, где он нашел смартфон. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях сотрудники вневедомственной охраны выехали на сигнал «тревоги» в магазин на улице Лепсе. В зале росгвардейцы нашли причину вызова - 50-летнего нетрезвого гражданина.

Как сообщили работники магазина, этот посетитель очень агрессивно себя вел, ругался матом и игнорировал все замечания. Выяснилось, что шумный клиент оказался бездомным и безработным.

Сотрудники росгвардии доставили мужчину в отдел полиции, где обнаружили у него дорогой телефон. Задержанный не смог объяснить откуда у него смартфон. В это время на телефон начал поступать вызов. Как выяснилось, это звонил хозяин пропавшего гаджета.

Сейчас выясняются обстоятельства того, откуда у бездомного появился этот смартфон. Мобильный телефон будет возвращен владельцу.