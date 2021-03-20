В Кирове выставили на продажу средневековый замок за 22 миллиона рублей

Дом в стиле средневекового замка расположился на улице Водопроводной. Фото: avito.ru

В Кирове продают коттедж, построенный в стиле средневекового замка. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. Общая площадь дома - 264 квадратных метра.

Замок располагается на Водопроводной улице, рядом с Гагаринским парком. В трехэтажном коттедже, по описанию, есть гараж, три спальни, гостиная, эксплуатируемая кровля с бассейном, лестница из красного дерева, фрески, камины, мозаики и многое другое. На самом участке в 5,3 сотки - фонтан, беседка с барбекю, сад с плодоносящими деревьями, цветы и кустарники.

Владелец особо отмечает, что дом находится в престижном районе, а в шаговой доступности есть множество исторических достопримечательностей. Свой замок он оценивает в 22 миллиона рублей.

Внутренняя отделка, по словам владельца, выполнена в классическом стиле. Фото: avito.ru