В Советском районе неизвестные незаконно срубили лес на 3,5 миллиона рублей

Неизвестные орудовали в Суводском лесничестве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области завели уголовное дело за незаконную вырубку леса. Инцидент далеко не первый и не последний, однако примечательно то, что виновных не смогли найти. Информацию сообщает областная прокуратура.

Как установило ведомство, некие лица орудовали в Суводском лесничестве Советского района. У участка, где вырубали деревья, есть арендатор - ОА «Мокинское», который, однако, благополучно проглядел этот факт. По подсчетам, ущерб, нанесенный лесному фонду РФ, превысил сумму в 3,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Однако поскольку установить, кто все-таки срубил лес, не удалось, виновником сделали арендатора участка. Прокуратура посчитала, что инцидент произошел из-за отсутствия контроля за территорией. В суд направили иск с требованием взыскать с ОА «Мокинское» эти самые три с половиной миллиона рублей. С доводами ведомства согласились, велев проштрафившейся организации выплатить компенсацию.