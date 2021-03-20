В Шабалинском районе из вагона грузового поезда вылилось дизельное топливо

После завершения аварийных работ состав проследовал дальше к месту назначения. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Шабалинском районе произошло ЧП на железнодорожной станции. Из вагона грузового поезда вылилось дизельное топливо. Информацию передает ГУ МЧС по Кировской области.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел 19 марта на станции Супротивный. На место разлива топлива выехала аварийная бригада Северной железной дороги. Работы завершили уже в 11.45, и задержки поездов не произошло. Состав благополучно проследовал дальше к станции назначения.

Напомним, такой случай уже не первый. В конце октября грузовой поезд во время стоянки в Лянгасово «потерял» 25 тонн минеральных удобрений. К счастью, груз оказался относящимся к самому низкому уровню опасности.