Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки выздоровел 301 заболевший

В тяжелом состоянии остаются более сотни пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 101 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 301 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 315 человек, за минувшие сутки скончавшихся нет.

На стационарном лечении сейчас находятся 1830 жителей области, у 1561 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1325 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 268 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 105 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2767 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2332 исследования на COVID-19.