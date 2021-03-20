Директора «Победилово» наказали за забытую на взлетной полосе лопату

На посторонний предмет на взлетной полосе пожаловался экипаж судна, за что директору аэропорта внесли представление. Фото: pobedilovo.com

В Кирове директора аэропорта «Победилово» привлекли к административной ответственности из-за лопаты. Дело в том, что инструмент забыли не где-нибудь, а на взлетно-посадочной полосе. Информацию сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство провело проверку после жалоб работников «Победы». Экипаж судна во время исполнительного старта заметил на взлетной полосе посторонний предмет. Прокуратура установила, что им стала лопата, забытая работниками аэропорта после уборки снега. Сотрудники, которые готовили полосу к взлету, инструмент благополучно проглядели.

Директору «Победилово» внесли представление. С персоналом провели профилактическую работу на тему зимней уборки аэродрома, организовали постоянный контроль за полосой и теми, кто ее чистит, а технику оснастили освещением. Виновных же привлекли к дисциплинарной ответственности.