Погода в Кировской области на 20 и 21 марта: сильный ветер и низкое давление

Низких температур в эти два дня не предвидится, однако сильный ветер - тоже вещь не из приятных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода понемногу идет на лад. По крайней мере, относительно. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 20 марта, температура в течение дня будет колебаться от -2 до -6 градусов. Осадков не обещается - как, однако, и солнышка. Однако ближе к 19 часам возможен небольшой, кратковременный снег. Сильного ветра не ожидается, однако возможны порывы до 10 м/с. Внимание метеозависимым: атмосферное давление упадет до 739 мм ртутного столба!

В воскресенье, 21 марта, существенных отличий ждать не стоит. Температура в течение дня будет колебаться от -9 до -4. Осадков не ожидается, но может пойти очень кратковременный и небольшой снег. А днем даже может проглянуть солнышко! Сильного ветра вновь не прогнозируется, однако ожидаются порывы до 10 м/с. Атмосферное давление по-прежнему будет низким - до 737 мм ртутного столба.