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Политика19 марта 2021 16:51

На должность заместителя главы администрации города Кирова предложили назначить Сергея Зотина

В настоящее время Сергей Анатольевич трудится начальником департамента городского хозяйства
Виктор КарповВиктор Карпов
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Сергей Зотин родился в 1981 году. Фото: duma.mo-kirov.ru

В ближайшее время в администрации города Кирова могут произойти очередные кадровые изменения. В среду, 24 марта, на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению депутаты рассмотрят вопрос о на назначение Сергея Зотина на вакантную должность заместителя сити-менежера.

В настоящее время Сергей Анатольевич трудится в должности начальника департамента городского хозяйства. Представлять его кандидатуру на предстоящем заседании будет глава администрации Дмитрий Осипов.

СПРАВКА «КП»

Сергей Зотин родился в 1981 году, окончил Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». 13 января 2020 года назначен начальником департамента городского хозяйства администрации Кирова.