На должность заместителя главы администрации города Кирова предложили назначить Сергея Зотина

Сергей Зотин родился в 1981 году. Фото: duma.mo-kirov.ru

В ближайшее время в администрации города Кирова могут произойти очередные кадровые изменения. В среду, 24 марта, на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению депутаты рассмотрят вопрос о на назначение Сергея Зотина на вакантную должность заместителя сити-менежера.

В настоящее время Сергей Анатольевич трудится в должности начальника департамента городского хозяйства. Представлять его кандидатуру на предстоящем заседании будет глава администрации Дмитрий Осипов.

СПРАВКА «КП»

Сергей Зотин родился в 1981 году, окончил Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». 13 января 2020 года назначен начальником департамента городского хозяйства администрации Кирова.