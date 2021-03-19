Кировским врачам в работе будет помогать искусственный интеллект

Система будет анализировать данные пациента, учитывать множественные факторы и помогать в принятии решений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кировские больницы будут внедрять искусственный интеллект. Система появится во всех медучреждениях первичного звена здравоохранения. Информацию сообщает областное правительство.

Систему «Вебиомед» в 2020 году интегрировали в Комплексную медицинскую информационную систему и работать с ней могут все медучреждения региона. По факту это не заменитель человека, а система поддержки принятия врачебных решений. К примеру, сейчас она используется в Нолинской ЦРБ.

Система помогает оперативно принимать грамотные решения. Искусственный интеллект анализирует все входные данные пациента: осмотры, исследования, прошлые эпизоды, связанные с заболеванием, ищет факторы риска, составляет прогноз развития болезни и дает рекомендации как врачу, как и больному, и многое другое. Кроме того, он учитывает наследственность и социальные данные.

Стоит отметить, что ИИ будет использоваться как помощь врачам. Она может подсказывать пути решения проблемы, однако нести ответственность за жизнь и здоровье пациента все равно будет доктор.