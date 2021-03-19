По итогам 2020 года средняя сумма взятки в Кировской области составила 893 тысячи рублей

В 2019 сумма взятки была в 2,2 раза меньше – 309 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

В Кировской области в 2020 году зарегистрировано 18,9 тысячи преступлений. Из них раскрыто более 10 тысяч или 56,2%, что выше среднеокружного или среднероссийского показателя, говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД.

В структуре преступности основная доля приходится на:

- преступления против собственности - 60,5%;

- посягательства против личности - 17,7%;

- незаконный оборот наркотиков - 5,4%

экономические преступления - 3,9%.

Известно, что 194 человека погибли в результате совершенных против них преступлений, а также 336 жителей области получили тяжкие увечья.

Помимо этого, сотрудники полиции в 2020 году выявили 137 преступлений коррупционной направленности, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. Правоохранительными органами задокументировали 26 эпизодов взяточничества.

- Средняя сумма взятки по выявленным сотрудниками ОВД преступлениям составила 893 тысячи рублей, - говорится в документе. - В 2019 году показатель составлял 309 тысяч рублей.

В целом оперативная обстановка на территории области характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений.