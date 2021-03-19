По итогам 2020 года средняя сумма взятки в Кировской области составила 893 тысячи рублей

В 2019 сумма взятки была в 2,2 раза меньше – 309 тысяч рублей.
Фото: Анастасия Осипова
В Кировской области в 2020 году зарегистрировано 18,9 тысячи преступлений. Из них раскрыто более 10 тысяч или 56,2%, что выше среднеокружного или среднероссийского показателя, говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД.
В структуре преступности основная доля приходится на:
- преступления против собственности - 60,5%;
- посягательства против личности - 17,7%;
- незаконный оборот наркотиков - 5,4%
экономические преступления - 3,9%.
Известно, что 194 человека погибли в результате совершенных против них преступлений, а также 336 жителей области получили тяжкие увечья.
Помимо этого, сотрудники полиции в 2020 году выявили 137 преступлений коррупционной направленности, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. Правоохранительными органами задокументировали 26 эпизодов взяточничества.
- Средняя сумма взятки по выявленным сотрудниками ОВД преступлениям составила 893 тысячи рублей, - говорится в документе. - В 2019 году показатель составлял 309 тысяч рублей.
В целом оперативная обстановка на территории области характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений.