В Ленинском районе Кирова за неделю управляющим компаниям вынесено 104 предостережения

В Ленинском районе Кирова проверили состояние домов и крыш перед наступлением тепла. Фото: admkirov.ru.

С наступлением тепла резко возрастает риск образования сосулек, свесов снега и наледи. За прошедшую неделю в Ленинском районе Кирова сотрудники теруправления проверили состояния 145 дворов и 155 крыш. В результате управляющим компаниям вынесено 104 предостережения, а также составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщили в горадминистрации.

Напомним, что УК и обслуживающие организации несут ответственность за состояние многоквартирных домов и придомовых территорий. За неисполнение своих обязанностей в отношении них предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей.

Отметим, что в случае поступления предостережения, нарушения должны быть устранены в течении суток.

При обнаружении опасных мест жители первую очередь должны сообщить об этом в УК или ТСЖ. А также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу Кирова по телефону: 76-00-00.