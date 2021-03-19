Кировчанка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Телефонные звонки остаются наиболее популярным способом у мошенников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе областного МВД. На этот раз жертвой злоумышленников стала 46-летняя кировчанка, которая доверилась звонящему незнакомцу. Он представился сотрудником банка и сообщил о чьих-то попытках оформить кредит от ее имени и предложил защитить счет.

Звонящий убедил кировчанку, что необходимо раньше «мошенников» оформить заем, после чего перевести все деньги на специальный счет. По словам собеседника, якобы только так преступники не смогут присвоить деньги, а кредит будет сразу погашен без необходимости уплаты процентов. В дальнейшем версию звонившего по телефону подтвердил и лжесотрудник полиции.

В итоге женщина оформила на себя кредит в размере 1 миллион 480 тысяч и отправила всю сумму на указанные счета. Некоторое время спустя она поняла, что полученный кредит так и не был погашен, а деньги «ушли» мошенникам.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД. - Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» писала о том, какие способы чаще всего используют дистанционные мошенники и как не попасть на их удочку. Читать.