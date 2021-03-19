11-летний кировчанин спел с Егором Кридом в «Музыкальной интуиции»

11-летний кировчанин покорил сцену телепроекта «Музыкальная интуиция». Фото: скриншот телеканала ТНТ.

В популярном шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, принял участие 11- летний житель Кирова Григорий Столбов. В финале программы юному кировчанину удалось спеть дуэтом с Егором Кридом и лично познакомиться с популярным тиктокером Даней Милохиным. По словам мальчика, его отец приложил все усилия, чтобы привезти сына в Москву для того, чтобы он стал артистом.

Напомним, что по правилам шоу в каждом выпуске программы участвуют десять человек. Жюри, в которое входят популярные артисты, не знает, кто из участников является профессиональным вокалистом, а для кого пение-это просто хобби. Их задача как раз и заключается в том, чтобы верно отнести участника к той или иной группе.

Отметим, что членам жюри не удалось правильно определить занимается ли Григорий вокалом профессионально или нет.