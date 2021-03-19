В Кирове до конца марта должны убрать снег со всех тротуаров

К апрелю все тротуары города расчистят от снега. Фото: admkirov.ru.

В Кирове активно готовятся к предстоящему сезону паводков. Сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» в круглосуточном режиме очищают тротуары от снега. Все необходимые работы планируется завершить к апрелю. Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что для «вскрытия» тротуаров задействовано 30 единиц техники и 40 специалистов ручного труда. На сегодняшний день очищено уже более 30% всех пешеходных зон областного центра. Также ведутся работы по очистке ливневых систем. Большинство из них на настоящий момент уже выполнены.

По словам мэра города, Елены Ковалевой, необходимо не снижать темпы по вывозу снега с перекрестков. Это позволит избежать ДТП по причине ограниченной видимости. Мэр уже обратилась с соответствующим поручением в управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова.