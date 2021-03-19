Чепчанин, выстреливший в тренера спортклуба, предстанет перед судом

Мужчина выстрелил в своего знакомого в пылу конфликта. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирово-Чепецке завершилось расследование уголовного дела о покушении на убийство. Мужчина, выстреливший в тренера по боксу, вскоре предстанет перед судом. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, инцидент произошел днем 13 января в одном из чепецких спортклубов. Между тренером по боксу и его знакомым развернулся конфликт, закончившийся перестрелкой. В пылу ссоры 47-летний мужчина выхватил пистолет с глушителем и выстрелил в тренера. Чепчанина срочно госпитализировали и оказали ему необходимую помощь, а стрелка задержали.

Как оказалось, ранее нападавший уже был судим, причем за убийство. На время расследования уголовного дела его заключили под стражу. Сам стрелок заявил, что выстрел был случайным. Однако в ходе расследования работники областного СУ СКР допросили потерпевшего, свидетелей и знающих о конфликте между знакомыми, и доказали, что мужчина сделал это намеренно.

Чепчанина обвинили в покушении на убийство, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов. Сейчас расследование уголовного дела завершено, а материалы направлены в суд вместе с заключением прокурора.