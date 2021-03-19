Дворец молодежи переезжает в здание Вятской филармонии

Здание Кировского областного Дворца молодежи было построено в 1958 году. Фото: kirovreg.ru

Здание Кировского областного Дворца молодежи, которое находится на улице Красноармейской, 19, ждет масштабная реконструкция, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О том, что зданию, построенному в 1958 году, необходим ремонт, стало известно в марте 2020 года. Тогда же в нем была прекращена деятельность кружков и секций. По результатам комплексного обследования стало понятно, что Дворец молодежи нуждается в полной реконструкции.

На данный момент областные власти разрабатывают план дальнейших действий, а в скором времени будет принято решение о дате начала реконструкции. Известно, что коллектив Дворца молодежи на время переедет в здание Вятской филармонии.

- После ремонта Дворец молодежи будет отвечать всем современным требованиям для проведения массовых мероприятий, деятельности его сотрудников и досуга молодых кировчан, - прокомментировала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.