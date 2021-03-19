Статистика по COVID-19 в Кировской области: выявлено 102 новых случая заражения

Для обследования пациентов с коронавирусными пневмониями 16 медицинских организаций региона работают в режиме 24/7. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 102 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 200 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 313.

На стационарном лечении сейчас находятся 1832 жителя области, у 1529 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1419 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 303 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 107 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2774 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2907 исследований на COVID-19.