В Кировской области с 21 марта разрешат охоту на медведей

Сроки весенней охоты на медведя установлены с 21 марта по 19 мая 2021 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За весенний сезон 2021 года кировские охотники смогут добыть 114 бурых медведей. Такое распоряжение издано региональным министерством охраны окружающей среды.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что сроки весенней охоты на медведя установлены с 21 марта по 19 мая 2021 года. Заявление на добычу можно подать лично, через портал государственных услуг или многофункциональные центры. Всего будет выдано 114 разрешений на добычу медведя в 14 районах области.

- В остальных районах области квота добычи медведя в общедоступных охотничьих угодьях не установлена ввиду низкой численности медведя, - пояснили в Охотнадзоре Кировской области.

Напомним, что госпошлина за выдачу разрешения на добычу составляет 650 рублей, ставка сбора за добычу медведя - 3000 рублей. Ознакомиться с распоряжением министерства можно на сайте управления охраны и использования животного мира.