В Кирове в субботу пройдут «сплошные проверки» автолюбителей

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Госавтоинспекции проведут «сплошные проверки» в областном центре. Рейды состоятся в субботу, 20 марта, в Ленинском районе города. Главная цель - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с полицейскими на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.