На 35 участках кировских улиц в ближайшие дни проведут ямочный ремонт

Работы проведут в первую очередь на старом мосту, а также улицах Карла Маркса, Комсомольской и еще нескольких. Фото: admkirov.ru

В Кирове начался ямочный ремонт. За качество работ отвечает подрядная организация «Гордормостстрой». Информацию сообщает кировская мэрия.

В первую очередь ремонтировать будут старый мост, улицы Карла Маркса (от Преображенской до Комсомольской и от Профсоюзной до Октябрьского проспекта), Комсомольскую, Дерендяева, Герцена и отрезок кругового движения на Проезжей. Всего в ближайшие дни планируется убрать выбоины с 35 участков кировских улиц. Находить их будут в результате рейда по дорогам города либо по обращениям жителей.

Ремонт проводится при отсутствии тающего снега и осадков. По заявлению ГДМС, для заливки выбоин используют литую асфальтобетонную смесь, работать с которой можно даже при минусовых температурах (до -10 градусов). После обязательной приемки работ еще полгода будут действовать гарантийные обязательства.