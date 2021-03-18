Роспотребнадзор: превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе над Озерками не обнаружено

Роспотребнадзор ежедневно отбирает пробы воздуха в микрорайоне на исследования. Фото: admkirov.ru

Кировский Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с загрязнением воздуха в Озерках. На данный момент воздух в микрорайоне чист - в пределах нормы. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники организации ежедневно берут пробы воздуха на территории жилых домов в Озерках, причем в том числе и в ночное время, учитывая при этом направление ветра с промзон. По результатам исследований, проведенных над отобранными 9 марта пробами, ведомство сообщает: предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.

Напомним, эта ситуация тянется с октября 2020 года, когда жители Озерков начали массово жаловаться на едкий дым и неприятный запах с территории промышленных предприятий. По результатам замеров оказалось, что количество вредных веществ в воздухе над микрорайоном превышено в два раза.