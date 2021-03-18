Компания пьяных кировчан устроила дебош в гостинице

Дебоширов задержали и передали полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали компанию молодых людей, устроивших погром в одной из городских гостиниц. Усмирять дебоширов пришлось сотрудникам Росгвардии. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал «тревога» поступил из гостиницы на улице Луганской 18 марта. Прибывших на место росгвардейцев встретил один из сотрудников заведения. По его словам, компания молодых людей в одном из номеров напилась и начала буянить, избрав своей целью мебель. Посетители кидались стульями в стены и джакузи. При подсчете выяснилось, что ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали дебоширов, кировчан возрастом от 40 до 19 лет, и вызвали полицию. Теперь хулиганами займутся сотрудники УМВД.