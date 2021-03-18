Жители Кировской области предпочитают ездить на отечественных автомобилях

Отечественные машины оказались самыми популярными среди жителей Кировской области. Фото: Дмитрий БРУШКО

По состоянию на 18 марта автомобили отечественного производства оказались самыми популярными среди жителей нашего региона. На их долю пришлось 37,4% продаж на вторичном авторынке. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные аналитиками сайта Авито Авто.

Отметим, что в тройку востребованных в нашем области машин вошли также автомобили японских и немецких производителей. Доля их продаж составила 14,6% и 13,2% соответственно.

Добавим, что схожая ситуация наблюдается и в целом по России. Однако жители некоторых регионов нашей страны предпочитают все-же автомобили иностранных брендов. В их число вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский и Красноярский край, а также Иркутская, Новосибирская и Омская области. В топ-5 стран-производителей, наиболее популярных на вторичном авторынке страны, также вошли Корея (доля в продажах – 13,1%) и США (доля в продажах – 9,1%).