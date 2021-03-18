Кировчан просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Полиция просит кировчан помочь в поисках пропавшего. Фото: 43.мвд.рф

В Кировской области разыскивают 41-летнего мужчину, утратившего связь с родственниками. Сейчас его местонахождение неизвестно. Областное УМВД просит жителей региона помочь в поисках мужчины.

Разыскиваемый - 41-летний Денис Викторович Худяков, уроженец Оричевского района. Ему на вид около 30-40 лет, среднего роста, среднего телосложения. Пропавший может находиться в Кирове либо в Слободском. Регистрации на территории нашего региона у мужчины нет.

Если вам известно, где находится разыскиваемый, сообщите об этом в полицию по номерам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 89539481177 или 02 (102).