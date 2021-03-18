В Кировской области на утилизацию ТКО выделят 3,45 млн рублей

В Кировской области активно решается проблема с утилизацией ТКО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области в 2021 году на реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируют направить 3,45 млн рублей. Ожидается, что к концу 2024 года количество переработанных твердых отходов составит 46,6 %. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

В 2021 году на территории Кировской ведутся работы по поиску земельного участка под строительство завода по комплексной обработке и утилизации ТКО. Также для рекультивации свалки в Слободском, в Минприроды РФ направлена соответствующая заявка. Это необходимо для получения субсидий из федерального бюджета. В случае одобрения, работы по рекультивации начнутся в этом году.

Подача аналогичной заявки на ликвидацию свалки в Кирове в 2022-2024 годах также запланирована на 2021 год.

Напомним, что строительство нового полигона состоится в Шабалинском районе. Он рассчитан на прием и захоронение твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасности с общей вместимостью 146-250 тонн.