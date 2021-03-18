В 2021 году достроят дорогу, которая соединит Опарино и Альмеж

На данный момент подрядчик приступил к укладке верхнего слоя щебеночного покрытия. Фото: kirovreg.ru

Дорогу Опарино - Альмеж откроют в ноябре 2021 году. Заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев сообщил, что в настоящее время работы ведутся в соответствии с утвержденным календарным графиком. На данный момент подрядчик приступил к укладке верхнего слоя щебеночного покрытия. После этого на участке начнут устанавливать дорожные знаки, ограждения, светофоры, устройства для регулирования движения и т.д.

- Работы одновременно ведутся на двух пусковых комплексах: Опарино – Латышский (12,3 км) и Латышский – Альмеж (14,3 км), - сообщили в областном правительстве.

Региональные власти рассчитывают, что новая дорога позволит повысить транспортную доступность с соседними регионами, а также придать дополнительный импульс к развитию экономики.

- Мы получаем выход на Вологодскую и Архангельскую области, Республику Коми. Это большой плюс для нашего лесопромышленного комплекса, развития новых производств и экономики в целом, — подчеркнул Александр Чурин.

Напомним, что работы на данном участке возобновились в 2019 году, а строительство началось еще в 2013 году, но вскоре оно было приостановлено из-за смены подрядчиков.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на строительство и ремонт дорог в Кировской области потратят почти 8 млрд рублей. Подробнее здесь.