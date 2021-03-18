Кировчанина, воткнувшего нож в шею знакомому, осудят за покушение на убийство

Вскоре кировчанину предстоит ответить за свой поступок перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове осудят мужчину, который попытался убить своего знакомого. Пострадавший смог спастись от разошедшегося приятеля, выпрыгнув из окна. Информацию передает областной Следком.

Инцидент произошел днем 6 октября 2020 года. Тогда 46-летний обвиняемый вместе со знакомым, своим ровесником, выпивали вместе в одном из заброшенных домов на улице Урицкого. Как это (к сожалению) часто случается, после принятия алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора, быстро перешедшая в драку. Зачинщик избил своего знакомого, но на этом не остановился, выхватив нож и всадив его в шею приятеля.

Бедняге повезло - он не только остался жив, но еще и сумел встать и даже выпрыгнуть из окна с высоты второго этажа. Сбежав от расправы, он обратился к прохожим, которые тут же вызвали «скорую». Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. К счастью, он выжил.

Нападавшего же задержали и доставили в полицию. В совершенном он сознался. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Кировчанина обвиняют в покушении на убийство, за что положено наказание - от шести до пятнадцати лет лишения свободы.