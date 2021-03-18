Жители поселка Сидоровка уже 5 дней сидят без воды

Жители поселка Сидоровка из-за постоянных перебоев с водоснабжением хотят идти за водой на реку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

воду. По словам местных жителей они пользуются только холодной водой, потому что горячей там попросту нет. Это отключение стало уже вторым за 2 недели. При этом появились объявления, что ремонт водопровода продлится до 30 июня. В первый раз жители Сидоровки остались без воды на трое суток. Сейчас они пользуются талой водой и уже всерьез задумываются, что придется брать воду из реки. Они написали уже три жалобы на МУП «Водоканал». Об этом сообщили в паблике «Злой Кировчанин».

В этом же паблике появился комментарий «Водоканала». Жителям Сидоровки ответили, что причиной отключения водоснабжения послужило промерзание участка водопровода.

- В настоящее время рабочие ищут данный участок, чтобы произвести его отогрев. Бригада каждые два часа, не обнаружив место дефекта, перемещается дальше и продолжает прогрев сетей. Дата, указанная в объявлениях, 30 июня 2021 года, - это окончательное завершение работ, а также благосустройство территории.