Кировская прокуратура нашла нарушения при реализации «БКАД»

Муниципальный контракт был заключен на комплексное обустройство дорожных знаков, разметки и светофоров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура выявила нарушения в деятельности МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова» при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о муниципальном контракте, заключенным УДПИ в апреле 2020 года с АО «КТЦ «Металлоконструкция», на сумму более 32 миллионов рублей. Деньги предназначались на комплексное обустройство дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. И уже в октябре - ноябре 2020 года подрядчик предоставил УДПИ акты выполненных работ. Однако вопреки условиям контракта осмотр, строительный контроль и экспертиза заказчиком не были проведены. В итоге УДПИ не принял работы и не направил соответствующее предписание.

- Указанное бездействие привело к нарушению прав подрядной организации и к затягиванию сроков выполнения работ в рамках реализации национального проекта, - сообщили в прокуратуре.

По факту выявленных нарушений директор муниципального учреждения и глава администрации города Кирова получили представления. Кроме того, в отношении руководителя УДПИ прокуратура возбудила административное дело за нарушение порядка заключения и изменения контракта.

- В результате вмешательства органов прокуратуры муниципальный заказчик завершил приемку и произвел оплату выполненных работ на сумму более 25 млн рублей, - сообщили в прокуратуре.