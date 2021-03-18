Кировчанина оштрафовали за перстень с нацистской символикой

За демонстрацию запрещенной символики мужчине пришлось заплатить штраф. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове задержали 60-летнего мужчину с кастетом. Однако большее негодование у полиции вызвало не оружие, а перстень с нацистской символикой, который тот носил на руке. Информацию сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте.

Кировчанин попался на железнодорожном вокзале в областном центре - сработал металлоискатель. При осмотре у мужчины нашли кастет, который направили на экспертизу. Та показала: действительно, «холодное оружие ударно-раздробляющего действия». 60-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где на него составили протокол. Материалы проверки уже направили в мировой суд по Ленинскому району.

В полиции кировчанина также досмотрели на предмет других запрещенных вещей. У мужчины обнаружился перстень с нацистской символикой, который тот «демонстративно носил на безымянном пальце левой руки». Поскольку это запрещено по закону, мужчине тут же, не отходя от кассы, накинули еще одну статью КоАП РФ. За свой перстень кировчанин заплатил штраф - тысячу рублей.