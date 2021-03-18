Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 402 заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки кировские врачи выявили 103 новых случая заражения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 103 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 402 человека. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 313 (+1).

На стационарном лечении сейчас находятся 1815 жителей области, у 1529 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1424 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 286 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 111 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2715 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2538 исследований на COVID-19.