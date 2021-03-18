В Кировской области сократились объемы добычи полезных ископаемых на 45,9%

Индекс промышленного производства в январе - феврале 2021 года по отношению к январю - февралю 2020 года составил 103,7 процента. Фото: pixabay.com
В Кировской области продолжают увеличиваться темпы промышленного производства. По данным Кировстата, рост индекса в январе-феврале 2021 года составили 103,7% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.
Основные изменения произошли в следующих сферах:
Промышленное производство Кировской области в январе - феврале 2021 года. Фото: kirovstat.gks.ru
Темпы выпуска продукции увеличили организации занятые производством:
- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
- автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования;
- мебели;
- одежды;
- пищевых продуктов;
- химических веществ и химических продуктов;
- обработкой древесины и производством изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения.
Снижение объемов относительно января - февраля прошлого года отмечено в производстве:
- транспортных средств и оборудования;
- неметаллической минеральной продукции;
- напитков;
- электрического оборудования;
- готовых металлических изделий;
- текстильных изделий;
- бумаги и бумажных изделий;
- кожи и изделий из кожи;
- резиновых и пластмассовых изделий;
- в металлургическом производстве.