В Кировской области сократились объемы добычи полезных ископаемых на 45,9%

Индекс промышленного производства в январе - феврале 2021 года по отношению к январю - февралю 2020 года составил 103,7 процента. Фото: pixabay.com

В Кировской области продолжают увеличиваться темпы промышленного производства. По данным Кировстата, рост индекса в январе-феврале 2021 года составили 103,7% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

Основные изменения произошли в следующих сферах:

Промышленное производство Кировской области в январе - феврале 2021 года. Фото: kirovstat.gks.ru

Темпы выпуска продукции увеличили организации занятые производством:

- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

- автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования;

- мебели;

- одежды;

- пищевых продуктов;

- химических веществ и химических продуктов;

- обработкой древесины и производством изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения.

Снижение объемов относительно января - февраля прошлого года отмечено в производстве:

- транспортных средств и оборудования;

- неметаллической минеральной продукции;

- напитков;

- электрического оборудования;

- готовых металлических изделий;

- текстильных изделий;

- бумаги и бумажных изделий;

- кожи и изделий из кожи;

- резиновых и пластмассовых изделий;

- в металлургическом производстве.