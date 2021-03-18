В Кирове восстановили систему оплаты проезда в общественном транспорте

Сейчас сбой в работе системы устранили. Фото: admkirov.ru

Бесплатный проезд в общественном транспорте для кировчан закончился так же внезапно, как и начался. Работа системы оплаты поездок восстановлена, сообщили в горадминистрации.

- Сейчас машины на линиях, кондукторы на своих рабочих местах, маршруты общественного транспорта обслуживаются согласно графикам, - сообщает кировский ЦДС.

Напомним, этим утром у всех городских перевозчиков отказали терминалы оплаты проезда, в связи с чем пассажиров пришлось возить бесплатно, поскольку обилетить их стало невозможно. В итоге большинство автобусов вышли на линию без кондукторов. Часть машин, в особенности принадлежащих частникам, и вовсе отказалась работать. Директор кировского АТП Денис Пырлог едко пошутил, комментируя ситуацию, что технический прогресс оказался на дне, а кондукторам пора возвращаться к катушечным билетам.