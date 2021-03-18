В Кирове на улице Пятницкой сбили 40-летнюю женщину

Авария произошла во дворе дома №87 на улице Пятницкой. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами грузовика пострадал пешеход. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В среду, 17 марта, во дворе дома №87 на улице Пятницкой произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 32-летний водитель грузовика ГАЗ-27901 при движении задним ходом сбил 40-летнюю женщину.

- В результате происшествия 40-летняя женщина-пешеход получила травмы, - сообщили в ГИДД. – Госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.