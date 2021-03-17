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Общество17 марта 2021 17:52

В Оричах собака набросилась на девочку

Мать ребенка обратилась в областную прокуратуру
Софья Михерская
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При проверке оказалось, что в Оричевском районе никто не занимается отловом бесхозных животных.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Оричах женщина обратилась с жалобой в прокуратуру: на ее несовершеннолетнюю дочь напала собака. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, после этого обращения провели проверку. Ее результаты проверки в областное управление ветеринарии, чтобы привлечь к ответственности собственника собаки.

Кроме того, впоследствии обнаружилось, что в районе вообще не проводится работа по отлову «ничейных» животных. Организация, которая должна заниматься этим, не назначена, и аукцион по ее поиску не проводился.

В результате прокуратура внесла главе администрации Оричевского района представление о нарушениях законодательства.